ترامب: إيطاليا لم تكن معنا في الحرب ولن نكون معها

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقالاً من صحيفة "الجارديان" البريطانية، يتناول رفض إيطاليا السماح للطائرات الأمريكية باستخدام القاعدة الجوية في صقلية خلال الحرب مع إيران.

وكتب ترامب: "لم تكن إيطاليا معنا، ولن نكون معهم!"

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت “قريبة جدًا” من التوصل إلى اتفاق مع إيران، في تطور لافت قد يعيد رسم ملامح الملف النووي الإيراني بعد سنوات من التوتر.

وخلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، أكد ترامب أن طهران أبدت موافقة واسعة على بنود الاتفاق المطروح، مشيرًا إلى أن “إيران وافقت على كل شيء تقريبًا”، في إشارة إلى تقدم كبير في مسار المفاوضات بين الجانبين.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن من أبرز النقاط التي جرى التوافق بشأنها، مسألة التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب، الذي يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في النزاع، حيث قال إن إيران وافقت على تسليمه، مستخدمًا تعبير “الغبار النووي” للدلالة على هذه المواد التي تعتبرها واشنطن قابلة للاستخدام في تصنيع أسلحة نووية.

