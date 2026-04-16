أسامة كمال: تصريحات ترامب بشأن إيران متناقضة لكنها ليست عشوائية

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الولايات المتحدة الامريكية تقوم ببيع السلاح للأخرين وكل ما يهمها هو إسرائيل وسلامتها في المنطقة .

وقال أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مسؤول إيراني اكد ان إيران وامريكا حققتا بعض التقدم في مسار الوصول على اتفاق ينهي الحرب ".

وتابع أسامة كمال :" أمريكا قالت إنها دمرت القدرات الجوية الإيرانية بالكامل ورأينا طائرات إيرانية رافقت طائرة قائد الجيش الباكستاني أثناء زيارة طهران ".



وأكمل أسامة كمال :" الخارجية الباكستانية أكدت أنه لم يتم تحديد موعد المحادثات الثانية بين إيران وأمريكا ".

ولفت أسامة كمال :" مسؤول بالبيت الأبيض أكد انه لا يمكن تحديد تكلفة الحرب على إيران ولو بالتقريب "، مضيفا:" تصريحات ترامب بشأن إيران متناقضة وليست تصريحات عشوائية وهذه مدرسة دبلوماسية أمريكية قديمة معروفة ".

