أسامة كمال: ترشيد الاستهلاك ضرورة لعبور المرحلة الاقتصادية الحالية

أكد الإعلامي أسامة كمال إن جميع فئات المجتمع المصري تعيش ظروفًا اقتصادية صعبة، مشيرًا إلى أن الشكوى من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية أصبحت حالة عامة تشمل المواطن والتاجر ورجال الأعمال وحتى الحكومة.

وقال أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هناك ضرورة الالتزام بسياسات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والوقود، مطالبًا أصحاب المحال بتقليل الإضاءة وخفض الاستهلاك، مؤكدًا أن تبني سلوكيات أكثر وعيًا أصبح ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

كما علّق على الجدل الذي أُثير حول مواعيد غلق المحال التجارية، معتبرًا أن الأمر تم تضخيمه رغم كونه تنظيمًا طبيعيًا لساعات العمل.