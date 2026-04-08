أسامة كمال: مطلوب التضامن العربي ونقف صفا واحدا

طالب الإعلامي أسامة كمال، العرب بالتضامن بعد وقف الحرب بين أمريكا وإيران، قائلا :"مطلوب التضامن العربي ونقف صفا واحدا".

واضاف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الهدنة تعطي فرصة لتراجع أسعار النفط والغاز، وذهبت للذكاء الاصطناعي لتحليل الهدنة بين أمريكا وإيران وآثارها.

وتابع أسامة كمال، أن التهدئة تعني استقرار حركة التجارة العالمية الأمر الذي يلقي بظلالة على قناة السويس وعودتها بقوة، وايضا يساهم في تراجع اسعار النفط، والهدنه ليست نهاية الحرب، ولكنها تعيد ترتيب الأوراق وفرصة للجميع.

وتسأل مقدمة برنامج مساء دي ام سي، :"هل الأطراف تستغل الاسبوعين للبناء على التهدئة ام ماذا سيحدث.