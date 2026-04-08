سفير مصر الأسبق بإسرائيل: الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة لدفع واشنطن وطهران نحو اتفاق

أكد السفير حازم خيرت، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران معقدة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودًا كبيرة لدفع الطرفين نحو اتفاق، في حين تعمل إسرائيل على إفشال أي هدنة وتسعى لإنهاء البرنامج النووي الإيراني.

وقال خيرت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":" إيران دخلت المفاوضات في وضع ضعيف، وتعاني من انقسامات داخلية، خاصة داخل الحرس الثوري، مؤكدًا وجود أزمة قيادة واضحة داخل البلاد".

وأوضح أن الخلافات داخل الحرس الثوري تفاقمت عقب مقتل عدد من القيادات، ما أدى إلى حالة من الانقسام الحاد، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يعكس أزمة داخلية كبيرة في إيران.

وتابع: "أتمنى أن يعمل الجانب الإيراني على توحيد صفوفه، لأن استمرار هذا الوضع يضر بالبلاد، كما أن إيران تسببت في أضرار للدول المجاورة من خلال تصدير الأزمات".

وأكد أن فرض رسوم عبر مضيق هرمز لا يتماشى مع القانون الدولي، معتبرًا أن بعض التصريحات تهدف فقط إلى تهدئة الرأي العام، بينما تختلف الأمور داخل الغرف المغلقة، حيث تحاول كل دولة الظهور بمظهر المنتصر.

واختتم بأن الإدارة الأمريكية تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تجنبًا لتصعيد قد يؤدي إلى دمار أكبر.

