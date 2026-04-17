«قالولهم اتدفن وهو طفل».. إسلام ضحية «بنت إبليس» يكشف: إحساس أمي والشبه أعاداني للحياة

روى محمد ميلاد، المعروف إعلاميًا بـ«إسلام ضحية بنت إبليس»، تفاصيل صادمة عن اعتقاد أسرته بوفاته منذ أيامه الأولى، مؤكدًا أن الحقيقة ظلت غائبة لسنوات طويلة.

الولادة قبل الموعد

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، إنه وُلد قبل موعده الطبيعي وظل داخل الحضانة لفترة، قبل أن تُبلغ إدارة المستشفى والدته بوفاته ودفنه، ما دفع الأسرة لتقبّل الأمر حينها.

وأضاف: «قالولهم إن الطفل توفى واتدفن»، مشيرًا إلى أن هذه الرواية استمرت لسنوات، رغم أن والدته لم تفقد إحساسها بأنه لا يزال على قيد الحياة، وكانت تردد دائمًا أنها تشعر بوجوده.

وأوضح أن هذا الإحساس كان بداية الخيط الذي أعاد فتح القضية، خاصة بعدما شاهدت الأسرة مقاطع فيديو له لاحقًا، ولاحظت وجود شبه كبير بينه وبين أفراد العائلة، ما دفعهم لمحاولة الوصول إليه والتحقق من الحقيقة.

وأكد أن رحلة البحث انتهت بإثبات الحقيقة وعودته إلى أسرته، في قصة تحمل مزيجًا من الصدمة والأمل بعد سنوات من الغموض.