قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
نصلي أن يأخذه الرب.. كاهن أيرلندي يدعو على ترامب بسبب حرب إيران
هل يجوز صيام الستة من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: حالة واحدة
محافظ أسيوط يهنئ المواطنين بالعيد القومي الـ227.. ويعلن برنامج الاحتفال
قطارات تالجو بحري وقبلي.. مواعيد وأسعار التذاكر اليوم السبت 18-4-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء بعد صلاة الفجر يوم الجمعة يفرج الهم .. ردده حتى غروب الشمس

دعاء بعد صلاة الفجر لتفريج الهم
دعاء بعد صلاة الفجر لتفريج الهم
عبد الرحمن محمد

دعاء بعد صلاة الفجر يوم الجمعة.. ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان النبي يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا وعلى الملم الحرص على أداء صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة والإكثار من الدعاء ، ووروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
اللهم بحق هذا اليوم، الجمعة أحب الأيام اليك، أجب دعاءنا واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا وارحم ضعفنا.
-اللهم عافني في بدني ، اللهم عافني في سمعي ، اللهم عافني في بصري ، لا إله إلا أنت.
-اللهم في فجر هذا اليوم نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية.
-سبحان الله وبحمده عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته.
-اللهم في فجر الجمعة أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي يا ارحم الراحمين.
-ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات
-اللهم مع فجر هذا اليوم العظيم المبارك أسألك عيشة نقية وميتة سوية، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني، وانقطاع عمري.
-اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، عليك توكلت ، وأنت رب العرش العظيم , ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , أعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما , اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم.


-اللهم في فجر الجمعة أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين ، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ، فتحه ، ونصره ، ونوره وبركته ، وهداه ، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
اللهم في فجر يوم الجمعة نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا و تلهمنا بها رشدنا وتصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا.
دعاء يوم الجمعة مكتوب
دعاء يوم الجمعة مكتوب.. يتميز يوم الجمعة أن له خصوصية في حياة كل مسلم، خاصة يؤدي فيه صلاة الجمعة جماعة في المسجد ولاتسقط عن المسلم كما أن من سننه الاغتسال والحرص على الصلاة على النبي والإكثار من الدعاء، ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء يوم الجمعة مكتوبلذا نقدمه في السطور التالية.
-اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة
-اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.


دعاء فجر الجمعة
دعاء فجر الجمعة، أكد العلماء أن رب العزة جل جلاله يتنزل كل يوم في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر" متفق عليه، موضحين أن الدعاء في هذا الوقت مستجاب خاصة وأن يوم الجمعةهو أفضل أيام الله وفيه ساعة إجابه لايوافقها عبد مسلم إلا واستجيب له، وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلىٰ غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا".
روي في كتاب ابن السني عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات ، غفر الله ذنوبه ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر».
وقد روي في كتاب ابن السني عن عائشة، قالت: قال رسول الله: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس سبع مرات أجاره الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى.
-اللهم نسالك في يوم الجمعة ادعية مستجابة وذنوب تغفر وحاجات تقضى، اللهم أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جمعة طيبة تطيب بها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.
-اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.
-الحمد لله الذي لا يرجي إلا فضله ولا رازق غيره الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

دعاء فجر الجمعة دعاء بعد صلاة الفجر يوم الجمعة دعاء يوم الجمعة مكتوب صلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ترامب
ترامب
ترامب

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

كارثة صامتة في المطبخ .. أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

كارثة صامتة في المطبخ
كارثة صامتة في المطبخ
كارثة صامتة في المطبخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد