لو نفسك تزور البيت الحرام.. ردد هذا الدعاء يرزقك الله الدعوة

قال الدكتور رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إننا بعدما خرجنا من رمضان من عبادة عظيمة دخلنا فى موسم طاعة عظيمة جدا، وهو الحج، قال تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ}.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية dmc، أن الحج عبادة عظيمة والركن العظيم من أركان الإسلام ، وهو الركن الوحيد الذي نزلت بإسمه سورة فى القرآن ، وهى سورة الحج، فلا يوجد سورة اسمها سورة الزكاة ولا سورة الصوم أو الصيام.

دعاء زيارة بيت الله الحرام

وأشار الى أن من أراد أن يحج وحال بينه بين الحج القدرة المالية، فعليه أن يردد 3 كلمات يقولهم فى صلاته وسجوده ويدعو الله كثيرا، لعل الله يكرمه ويكون من ضيوف الرحمن هذا العام، والـ3 كلمات هم :"لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"، أكثر من التلبية هتجيلك الدعوة، وقوله له (يارب اجعلني من ضيوفك هذا العام).

دعاء لمن تشتاق نفسه للحج والعمرة

قال الشيخ يسري عزام، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إنه تعلم من أحد الصالحين دعاء لمن اراد ان يحج يقول هذا الدعاء، ولكن بشرط أن يردده بيقين.

(كريمُ رسولُ اللهِ واللهُ اكرمُ.. فهل فقيرُ بين الكريمينِ يُحرمُ)

وأضاف “عزام”، خلال تصريح له، أنه ردد هذا الدعاء أثناء أحد الدروس الدينية، فقال أحد الحاضرين “والله لجربها اشوف كلام الشيخ دا بجد ولا لاء”.

وتابع عزام: فأصبح يرددها كل ليلة بعد صلاة العشاء “كريم رسول الله والله اكرم.. فهل فقير بين الكريمين يُحرم يارب عاوز احج”، فقابلني فى الحج وقال لي “ممعيش فلوس والدعوة بتاعتك جابتني الحج إزاي معرفش؟”.