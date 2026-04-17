«فيديو الاستغاثة قلب الموازين».. خالة رضيعة الحسين: تحرك أمني فوري أعاد الطفلة خلال ساعات

كشفت علا عبد الله، خالة رضيعة مستشفى الحسين، أن نشر فيديو الاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان نقطة التحول في مسار الواقعة، بعدما ساهم في تحريك الأجهزة الأمنية بشكل سريع.

الاستغاثة بعد اختفاء الطفلة

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، إنها لجأت إلى نشر الفيديو بعد مرور نحو 3 إلى 4 ساعات على اختفاء الطفلة، مضيفة: «كنت بستغيث بأي حد يلحقنا».

وأكدت أنها لم تكن تتوقع هذا الحجم من التفاعل أو سرعة الاستجابة، موضحة أن الأجهزة الأمنية تحركت فور انتشار الفيديو مباشرة، حيث تم التواصل مع قسم الجمالية وإرسال قوة أمنية إلى المستشفى لمتابعة البلاغ بشكل عاجل.

تعامل الأمن مع الواقعة

وأضافت أن قوات النجدة تعاملت مع الواقعة بجدية كبيرة منذ اللحظة الأولى بعد الإبلاغ، قائلة: «اهتموا جدًا وجم فعلاً للمستشفى وسألونا عن كل التفاصيل».

إعادة الطفلة إلى أسرتها

وأشارت إلى أن هذا التحرك السريع كان عاملًا حاسمًا في إعادة الطفلة إلى أسرتها خلال وقت قياسي، مؤكدة أن الاستجابة الأمنية ساهمت في إنهاء الأزمة خلال أقل من 24 ساعة، مختتمة حديثها بتوجيه الشكر: «كتر خير الشرطة المصرية».