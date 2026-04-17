عبدالحميد بسيوني: كنت أفضل تأجيل تكريم الحكام

أكد عبدالحميد بسيوني لاعب الزمالك السابق، أن الظروف التي تمر بها الكرة المصرية في الفترة الحالية كانت تستدعي مزيدًا من الحذر في التعامل مع بعض القرارات التنظيمية، مشيرًا إلى أن تحديد يوم تكريم الحكام كان قد تم مسبقًا، ما جعل من الصعب تعديله نظرًا لارتباط عدد كبير من الحكام من محافظات مختلفة.

وقال بسيوني خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إنه في حال كانت هناك إمكانية للتأجيل، لكان من الأفضل اتخاذ هذا القرار، خاصة في ظل الأوضاع الحالية داخل الوسط الكروي، حتى لا يساء فهم الأمر أو يفسر بشكل خاطئ.

وشدد على ضرورة تجنب أي خطوات قد تثير مشاعر الجماهير أو تزيد من حدة الاحتقان، معتبرًا أن ذلك أمر سلبي على المنظومة الكروية بشكل عام.

وجه بسيوني رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مطالبًا إياهم بضرورة التعامل مع المباراة بجدية كاملة، وعدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد.

وأشار إلى أن تسجيل هدف مبكر في اللقاء المقبل سيكون كفيلًا بحسم المباراة بشكل نهائي، والقضاء على آمال الفريق الجزائري في العودة، مؤكدًا أهمية التركيز منذ الدقيقة الأولى.