واقعة غريبة في دوري المحترفين .. إلغاء ركلة جزاء بـ التليفون | شاهد

شهدت مباراة طنطا والمصرية للاتصالات في دوري المحترفين المصري واقعة تحكيمية مثيرة للجدل، بعدما تراجع الحكم عبد العزيز السيد عن قراره باحتساب ركلة جزاء، في لقطة غير معتادة.

وبدأت الأزمة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق الاتصالات، وهو القرار الذي قوبل باعتراضات قوية من لاعبي طنطا، قبل أن يتصاعد الموقف بتدخل المدير الفني للفريق الذي طلب من لاعبيه مغادرة أرض الملعب احتجاجًا على القرار.

وفي تطور مفاجئ، أبلغ الحكم الرابع حكم الساحة بوجود خطأ في احتساب ركلة الجزاء، بعد مراجعة اللقطة عبر الهاتف المحمول، رغم عدم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد في المباراة، ما دفع الحكم للتراجع عن قراره.

وقرر حكم اللقاء إلغاء ركلة الجزاء واحتساب مخالفة لصالح الاتصالات من على حدود منطقة الجزاء، في قرار أثار المزيد من الجدل حول آلية مراجعة الحالات التحكيمية في غياب تقنية الفيديو، ومدى قانونية الاستعانة بوسائل غير رسمية خلال سير المباراة.