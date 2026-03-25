الأهلي يفوز على المصرية للاتصالات ويعادل سلسلة نصف نهائي دوري أليانز الممتاز لكرة السلة

فاز فريق الأهلي على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 89-79، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الجولة الثانية من سلسلة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة.

تقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 25-17، ثم واصل تقدمه في الفترة الثانية، موسعًا فارق النقاط بينه وبين المصرية للاتصالات، لتصل النتيجة إلى 46-30.

وفي الفترة الثالثة، قلص المصرية للاتصالات الفارق، لتصبح النتيجة 69-51، قبل أن يحسم الأهلي المباراة في الفترة الرابعة والأخيرة، ويفوز بنتيجة 89-79.

وبهذه النتيجة، عادل الأهلي نتيجة سلسلة الدور نصف النهائي، لتصبح 1-1، علمًا بأن المصرية للاتصالات كان قد حسم المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 102-86.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الأهلي والمصرية للاتصالات يوم الأحد المقبل على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد الدور نصف النهائي مشاركة فرق الاتحاد السكندري، والأهلي، والزمالك، والمصرية للاتصالات. وتقام المنافسات بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات.

