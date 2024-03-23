اقبال ملحوظ على انتخابات نقابة المحامين بالشرقية.. شاهد

شهدت انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الشرقية منذ قليل إقبال ملحوظ من جانب الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحاً تحت إشراف قضائي كامل.



اكد احمد صبري احد محامين الشرقية انه حرص على النزول والمشاركة في العملية الانتخابية والادلاء بصوته وخاصة ان انتخابات اليوم لاختيار النقيب العام والذي سيكون الممثل لهم والمعبر عن مطالبهم.



واضاف وليد صالح احد محامين محافظة الشرقية ان انتخابات اليوم عبارة عن عرس ديمقراطي حرص المحامين من ابناء محافظة الشرقية علي النزول والمشاركة والادلاء بأصواتهم لاختيار نقيبهم بكل شفافية وديمقراطية.

يذكر ان انتخابات نقابة المحامين، تجري 31 لجنة على مستوى محافظة الشرقية، 16 منها بنقابات جنوب الشرقية الفرعية، و15 لجنة فى مقرات شمال الشرقية، حيث يتوافد الناخبون فى جنوب محافظة الشرقية على لجانهم بموجب 7 لجان بمقر نادى المحامين بمدينة الزقازيق، ولجنتين فى غرفة المحامين بمنيا القمح، ولجنتين بغرفة المحامين بمركز أبوحماد، و3 لجان بغرفة المحامين بمركز بلبيس، ولجنة بمدينة العاشر من رمضان، ولجنة بمركز مشتول الشوق.

وعن شمال محافظة الشرقية يتوافد الناخبون على لجنتين بمركز الحسينية، ولجنتين بمركز كفر صقر، ولجنتين بمركز ديرب نجم، و3 لجان بمركز فاقوس، ولجنتين بمركز أبوكبير، ولجنة فى ههيا، ولجنة فى الصلحية، ولجنة فى الإبراهيمية، ولجنة بمركز أولاد صقر.

ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف.

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