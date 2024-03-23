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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تغيرت تماما للأفضل خلال 10 سنوات من عهد الرئيس السيسي

عبده أبو عايشه
عبده أبو عايشه

قال النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن ما أنجزته القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي خلال 10 سنوات تصعب الإحاطة به في تصريح واحد، فقد شهدت مصر طفرة زراعية وصناعية وتجارية وسياحية وعمرانية، وانطلاقة  نحو الجمهورية الجديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وأوضح أبو عايشه فى تصريحات له اليوم، أن 10 سنوات على عهد الرئيس السيسي غيرت مصر تماما، وقضت على الارهاب واعادتها للاستقرار وريادتها العربية والعالمية وتأسيس الجمهورية الجديدة. لافتة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع توسعة الرقعة الزراعية وإنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للاستثمار وتطوير الأنشطة البشرية، وانشاء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وعشرات المدن الجديدة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى حدوث طفرة صحية والقضاء على فيروس سي، وقوائم الانتظار وغيرها، والقضاء على المناطق الخطرة والعشوائيات، مؤكدا أن حجم إنجازات الرئيس السيسي لا يمكن الاختلاف عليه أو التشكيك فيه لأنه موجود على أرض الواقع.

واختتم ابو عايشه، بأن مصر تبدأ مرحلة جديدة، مع السيسي لفترة رئاسية جديدة والثقة ان تكون كلها خير وعمران، ومواصلة المشاريع العملاقة والضخمة وتغيير وجه مصر للأفضل.

عبده ابو عايشه مجلس الشيوخ القيادة السياسية الرئيس السيسي

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