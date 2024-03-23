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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يؤكد لـ لافروف تضامن مصر مع روسيا ورفضها القاطع لـ الإرهاب

شكري يجري اتصالا
شكري يجري اتصالا بـ لافروف

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم السبت  مع وزير خارجية روسيا الاتحادية "سيرجي لافروف"، ونقل له خالص تعازي مصر، وتعازيه الشخصية، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.


وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ فيما يتعلق بإدانتها الشديدة ورفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب، معرباً عن تضامن مصر مع روسيا ودعم القاهرة الكامل لموسكو حيال ما تمر به في تلك الظروف العصيبة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير لافروف أعرب عن شكره وتقديره لمبادرة وزير الخارجية بالتواصل معه، مشيداً بعلاقات الصداقة والروابط الوثيقة التي تجمع بين الدولتين على مختلف المستويات، وهو ما يتضح جلياً في المساندة المشتركة بين الجانبين أمام كافة التحديات.

أحمد أبو زيد وزير خارجية روسيا سامح شكري تعازي مصر موسكو

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