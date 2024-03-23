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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإصلاح والنهضة يشيد بتقرير جهود مجلس الوزراء بشأن تنفيذ توصيات الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تقديره العميق للتفاصيل الواردة في التقرير الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تنم عن جهود متقدمة في تطبيق ما جاء من توصيات في الحوار الوطني.

وأشاد بأن التقرير قد لفت الانتباه إلى النهج المتكامل الذي اتخذته الحكومة في التعاطي مع الشؤون السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على السعي الحثيث من الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

حيث يُشير التقرير إلى الاستجابة السريعة والفعّالة من الحكومة في مختلف الأصعدة، مما يعكس التزامًا جوهريًا بالسير قدمًا في مسار التحديث والتطور الوطني. وأيضًا يُسلط التقرير الضوء على الاهتمام البارز بالجانب الاقتصادي، إذ يُعتبر ذلك مؤشرًا إيجابيًا يُظهر التوجهات الراسخة نحو دعم البنية التحتية، تحفيز الابتكار، ونمو ريادة الأعمال.

اختتم عبد العزيز مؤكدًا أن التقرير يمثل دليلًا على الرؤية الاستراتيجية القوية التي تهدف إلى إحداث تقدم وازدهار ملموسين في مصر، مثمنًا العمل الدؤوب الذي تقوم به الحكومة والأطراف المعنية من أجل تنفيذ الخطط والإجراءات الموصى به، وقال: "نأمل أن تستمر هذه الروح من الجد والإخلاص في دفع عجلة التغيير الإيجابي في مصرنا الحبيبة".

هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة الحوار الوطني الحكومة

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