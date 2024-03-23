سمية الخشاب تكشف تفاصيل ارتدائها الحجاب والنقاب فى مسلسل ب 100 راجل

خاص لصدى البلد ..

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن ارتدائها الحجاب والنقاب ضمن أحداث مسلسلها "ب 100 راجل" والذى يتنافس به فى السباق الرمضانى الحالى.

وقالت سمية الخشاب لصدى البلد: ان شخصية غالية تمر بكثير من التطورات والتحولات فى الشخصية وهى من طبقة شعبية وترتدى الحجاب ولم أقلق من هذا الأمر.

وأضافت سمية : كما لم أقلق من ارتداء النقاب ضمن أحداث المسلسل حيث تستعين غالية أبو الدهب التى أقدم شخصيتها فى العمل به كنوع من التخفي.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.