برلماني: تقرير الحكومة عن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد جدية الدولة

أشاد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، باصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، مشيرا إلي أن الحكومة جادة في تعاملها مع مخرجات الحوار الوطني، مثمنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بتنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات.

أكد " البدري" في تصريحات له اليوم السبت، أن الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجرائه اصبح بمثابة منصة حوارية وطنية، تجمع كل أطياف المجتمع المصري على مائدة واحدة لمناقشة قضايا وهموم الوطن، موضحا أن الجميع يشارك في الحوار بدون خطوط حمراء ويعبروا عن ارائهم بحرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن التفاعل الإيجابي بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني يعزز من رغبة المشاركين في استمرار الحوار والخروج بمزيدا من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها حل القضايا والأمور الشائكة، لافتا إلى أن الحوار يشارك به عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب والحكومة مما يثري مخرجاته.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك التوصيات وفقا للجدول الزمني الذي وضعه مجلس الوزراء ، بما يعود بالنفع على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي يطمح بها المصريين جميعا.