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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يتوقع تجاوز حصيلة الاستثمارات المباشرة بمصر 100 مليار دولار في 2024

النائب البرلماني،
النائب البرلماني، رياض عبد الستار

قال النائب البرلماني، رياض عبد الستار، إن الاقتصاد المصري أثبت قوته وصموده أمام التحديات والأزمات، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة واحدة من بين صفقات واستثمارات عربية وأجنبية عديدة ومتنوعة.

وأضاف النائب البرلماني فى بيان صحفى له ، أن قيمة استثمارات الدول العربية في مصر ارتفعت إلى مستوى 8.2  مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بينما كانت نحو 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، أي بنسبة ارتفاع بلغت 163.8 % ، وهناك أرقام إيجابية متوقعة خلال العام الحالي 2024، بدأت بصفقة رأس الحكمة، ومن المتوقع أن يتبعها صفقة قوية أخرى.

وتوقع أن تبلغ حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال عام 2024 مستوى 100 مليار دولار، في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مشيرًا إلى ان الأشقاء في الإمارات يمتلكون أكبر الاستثمارات في مصر مع وخاصة مع إعلان صفقة رأس الحكمة، مع "القابضة" (ADQ)  بقيادة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بجانب استثمارات إعمار، والفطيم، وموانئ دبي العالمية وغيرهم.

وأشارت إلى أنه خلال العام المالي 2020/ 2021، جاءت الاستثمارات الإماراتية في مصر بقيمة 5.7 مليار دولار، ودولة الكويت 669.3 مليون دولار، وقطر 518.3 مليون دولار، والسعودية 491.6 مليون دولار، ثم البحرين 457.9 مليون دولار، ثم تونس 58.7 مليون دولار، ثم الأردن 51.9 مليون دولار، ثم المغرب 51.1 مليون دولار، ثم لبنان 28.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 19.3 مليون دولار، وبالتالي فإن السوق المصري متنوع ومتعدد، وهذه ميزة قوية في مواجهة الأزمات.
وشدد على أن الاستثمارات المتوقعة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري والصناعي والزراعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وغير المباشر في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات.

الإقتصاد المصرى صفقة رأس الحكمة استثمارات الدول العربية الاستثمارات الأجنبية المباشرة مجالات الطاقة

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