دعم العناية المركزة للأطفال بمستشفى منيا القمح بأسرة تنفس صناعي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، بعد المرور على المجلس الطبي العام بالشرقية.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة في حضور لجنة من مديري الإدارات الفنية بالمديرية الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تابع تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية بقسم العيادات الخارجية، مكلفاً اللجنة بوضع تصور نهائي لتحسين تنظيم العيادات، ونقل غرفة التذاكر والخزينة بالقرب من أماكن تقديم الخدمة بالعيادات، مع تنظيم خطوط السير بها تيسيراً على المرضى، ومنع التكدس، كما تفقد الصيدلية الخارجي، موجهاً بزيادة كميات الأدوية بها ودعمها من الصيدلية الرئيسية، لتلبية احتياجات المواطنين، والذي يصل متوسط التردد اليومي عليها ٦٠٠ حالة تقريباً.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم النساء والتوليد، وقسم العمليات الجراحية، والعناية المتوسطة، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والخدمة المقدمة، ومناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما تفقد مركز طب الأسنان وجراحة الوجه والفكين، موجهاً بسرعة التواصل مع الشركة الموردة لتشغيل كرسي الأسنان الجديد بالمستشفى، وزيادة التهوية وتوفير شفاط بمعمل الأسنان بالمركز، مشدداً على سرعة الإنتهاء من أي إجراءات خاصة بكهنة المستشفى.

وتفقد "مسعود" قسم الحضانات، ووحدة العناية المركزة للأطفال الجديدة، والتي تم دعمها من النائب أحمد عبدالجواد عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بقدرة ٢ سرير عناية أطفال، ومزودة بجهاز تنفس صناعي، و ٢ مونيتور، و ٢ سيرنج بامب، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١.٥ مليون جنيه، مقدماً الشكر لعضو مجلس الشيوخ على دعمه الخدمة الطبية بالمستشفى، وموجهاً مدير عام الطب العلاجي ومسئول الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، بسرعة توفير القوى البشرية من الأطباء، وتدريب الفريق الطبي، لتشغيل العناية في أسرع وقت، لخدمة المرضى والمواطنين بمنيا القمح.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل وزارة الصحة، اجتماعاً بالجهاز الإشرافي بالمديرية والمستشفى، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وبحث احتياجات المستشفى، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.