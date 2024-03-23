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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شخص باستخدام مفك بالقليوبية لجلسة 27 إبريل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى،  تأجيل محاكمة مهندس لإتهامه بقتل شخص، وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض "مفك" وسدد للمجني عليه طعنات، أودت بحياته، بدائرة شرطة العبور بمحافظة القليوبية، لجلسه 27 من أبريل للمرافعة وإستكمال النظر في القضية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣٧٣٥ لسنة ۲۰۲۳جنايات قسم العبور والمقيدة برقم ٢٢٤٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام "محمد م إ" ٣٧ سنة مهندس و مقيم الحي الأول العبور بالقليوبية، قتل المجني عليه "يوسف شريف بيومي" بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - مفك - وسدد للمجني عليه طعنات قسية أستقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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