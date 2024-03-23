مفتي الجمهورية: لم يثبت عن الرسول أنه ضرب أو أساء لأحد بل كان رحيما

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن مسيرة النبي محمد تشتمل على جوانب عديدة وبها أقوال وأفعال وتشتمل على حركة الحياة الطبيعية للرسول.

وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المسيرة النبوية يتواجد داخلها السنة النبوية التي نقتدي بها ".

وأضاف شوقي علام:" حياة رسول الله تعتبر نموذجا أعلى وقدوة حسنة لمن يرجو الله واليوم الآخر ".

وتابع شوقي علام :" ينبغي فهم مسيرة النبي محمد والسمات التي كانت تتصف به ".

وأكمل شوقي علام :" لم يثبت عن الرسول أنه ضرب أو أساء لأحد بل كان رحيما".