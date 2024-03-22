المفتى يكشف طريقة العلماء فى التعامل مع المختلف عليه

تعجب الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، من أصحاب التدين الشكلي الذين يزعمون الاختصاص بالحق من دون سائر الخلق.

وأضاف شوقى علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن شريعة الإسلام تشهد للأمة كلها بالخيرية.

وتابع المفتى: جماعات التشدد تخص نفسها بالهداية والاستقامة، وترمي الناس بالزيغ والهلاك والخطأ.

الإنكار



وعن الإنكار على الأمور المختلف فيها، أوضح المفتي: لقد قرر العلماء عدة قواعد علمية وقيمًا أخلاقية متنوعة للتعامل مع هذا الجانب المهم، يأتي على رأسها: عدم الطعن في المخالف واحترامه وإنزاله منزلته اللائقة؛ فقاعدة 'لا إنكار في المختلف فيه' قاعدة ثابتة في وجدان الراسخين من علماء المدارس الفقهية على تنوع مشاربهم وشدة اختلافهم.

