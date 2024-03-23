عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات.. طريقة للمحافظة على الوقود بعد ارتفاع البنزين.. سيارة بـ40 مليون جنيه.. حول سيارتك لغاز

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

 

انتشرت مجموعة من الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لسيارة كلاسيكية من طراز فولكس فاجن SP2 في شوارع مصر الجديدة، التقطها أحد المارة في منطقة الكورية قبل الإفطار.

 

40 مليون جنيه.. سعر سيارة «ياسين الألفي» في مسلسل نعمة الأفوكاتو|لن تصدق

 

ضمن سباق الدراما الرمضاني لعام 2024، أثار الفنان عماد زيادة الذي يجسد دور "ياسين الألفي" في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهر في سيارة فخمة مرصعة بالألماس.

 

بعد ارتفاع أسعاره.. حيلة ذكية لتوفير البنزين في تانك السيارة

 

تشير دراسة حديثة إلى أن السائقين يمكنهم تحسين كفاءة استهلاك الوقود لدى سياراتهم بشكل بسيط وفعال، وذلك من خلال الانتباه إلى ضغط الإطارات بانتظام. 

 

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

 

تم الكشف عن أنواع السيارات التي يتم سرقتها بشكل أكثر شيوعًا في غرب ميدلاندز، حيث احتلت طرازات شهيرة المرتبة الأولى، وتأتي هذه النتائج في ظل تحذيرات من رؤساء الشرطة البريطانية بشأن استخدام اللصوص أساليب جديدة متطورة لسرقة السيارات الحديثة "في غضون ثوانٍ معدودة".

 

مكانك مش المطبخ.. أول منصة لمساعدة النساء على شراء السيارات بسهولة

 

تعتبر النساء مؤثرات رئيسيات في قرارات شراء السيارات، لكن الإحصائيات تظهر أن نسبة قليلة فقط منهن تشعر بالثقة في شراء السيارات بمفردهن.

السيارات نعمة الأفوكاتو أسعار البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة..فيديو

الرئيس السيسى يستقبل محمد بن زايد فى لقاء أخوي.. فيديو وصور

عبور لاند تقرر خفض أسعار الجبن والألبان.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تحذير.. السيارات المتصلة بالإنترنت تهدد بيانات السائقين

مكانك مش المطبخ.. أول منصة لمساعدة النساء على شراء السيارات بسهولة

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

بعد زيادة أسعار البنزين.. حول سيارتك إلى غاز بالتقسيط وبدون فوائد

قريبا.. إطلاق سيارات كهربائية رخيصة الثمن| تفاصيل

BMW تعود للأزرار بدل اللمس في سيارتها الجديدة Klasse X.. ما السبب؟

بعد ارتفاع أسعاره.. حيلة ذكية لتوفير البنزين في تانك السيارة

عيب خطير.. استدعاء 285 ألف سيارة دودج وكرايسلر

ترشيحاتنا

كنت مطلوبة من الرجالة..انتصار تتحدث عن علاقتها مع الحب

السيطرة على حريق منزل من طابقين في الجيزة.. صور

لأول مرة يهرب الجناة.. هل نفذ داعش فعلا هجوم موسكو؟

كن جوادا في الشهر الكريم.. فضل الإنفاق وإفطار الصائم خلال رمضان

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار ..غرامة 1500 جنيه عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات

أستاذ تفسير يحذر من عواقب سفك الدماء تحت مسمى الجهاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة |شاهد

رؤساء الأحياء في مواجهة جشع السائقين.. وهذه التعريفة الجديدة

يحارب البكتيريا ويقوي الذاكرة .. فوائد متعددة لمشروب شهير ورخيص

أخبار السيارات.. طريقة للمحافظة على الوقود بعد ارتفاع البنزين.. سيارة بـ40 مليون جنيه.. حول سيارتك لغاز

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ