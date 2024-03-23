أخبار السيارات.. طريقة للمحافظة على الوقود بعد ارتفاع البنزين.. سيارة بـ40 مليون جنيه.. حول سيارتك لغاز

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

انتشرت مجموعة من الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لسيارة كلاسيكية من طراز فولكس فاجن SP2 في شوارع مصر الجديدة، التقطها أحد المارة في منطقة الكورية قبل الإفطار.

40 مليون جنيه.. سعر سيارة «ياسين الألفي» في مسلسل نعمة الأفوكاتو|لن تصدق

ضمن سباق الدراما الرمضاني لعام 2024، أثار الفنان عماد زيادة الذي يجسد دور "ياسين الألفي" في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهر في سيارة فخمة مرصعة بالألماس.

بعد ارتفاع أسعاره.. حيلة ذكية لتوفير البنزين في تانك السيارة

تشير دراسة حديثة إلى أن السائقين يمكنهم تحسين كفاءة استهلاك الوقود لدى سياراتهم بشكل بسيط وفعال، وذلك من خلال الانتباه إلى ضغط الإطارات بانتظام.

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

تم الكشف عن أنواع السيارات التي يتم سرقتها بشكل أكثر شيوعًا في غرب ميدلاندز، حيث احتلت طرازات شهيرة المرتبة الأولى، وتأتي هذه النتائج في ظل تحذيرات من رؤساء الشرطة البريطانية بشأن استخدام اللصوص أساليب جديدة متطورة لسرقة السيارات الحديثة "في غضون ثوانٍ معدودة".

مكانك مش المطبخ.. أول منصة لمساعدة النساء على شراء السيارات بسهولة

تعتبر النساء مؤثرات رئيسيات في قرارات شراء السيارات، لكن الإحصائيات تظهر أن نسبة قليلة فقط منهن تشعر بالثقة في شراء السيارات بمفردهن.