لتجنب إغلاق الحكومة.. بايدن يوقع حزمة تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع حزمة تمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وقع بايدن اليوم السبت على تشريع بقيمة 1.2 تريليون دولار لتمويل الوكالات الفيدرالية خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر.

ووافق مجلس النواب على الحزمة يوم الجمعة، وأقرها مجلس الشيوخ في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

ويتناول مشروع القانون قائمة من العمليات الحكومية الهامة، بما في ذلك وزارات الدفاع والأمن الداخلي والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم والدولة والسلطة التشريعية.

ويمثل التوقيع على التشريع لحظة مهمة في الكابيتول هيل، حيث أنه ينهي عملية المخصصات السنوية التي امتدت لفترة أطول بكثير من المعتاد ــ وهو الجهد الذي تخللته خلافات سياسية حزبية وتغيير تاريخي في القيادة في الولايات المتحدة.