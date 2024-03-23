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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث موسكو.. شاهد عيان: المهاجمون المسلحون أطلقوا النار على الجميع بشكل منهجي

حادث موسكو
حادث موسكو

قالت أناستاسيا روديونوفا، إحدى الناجيات من الهجوم على قاعة مدينة كروكوس بمنطقة موسكو، لرويترز يوم السبت إن المهاجمين المسلحين كانوا يطلقون النار على الجميع بشكل منهجي في صمت داخل القاعة مساء أمس الجمعة.

وأضافت لم يطلقوا النار إلى الأعلى، ولم يصرخوا، ولم يأمرونا بأن نرقد، بل صرخ احدهم سوف نقتلكم. 

وتابعت "كانوا يسيرون فقط ويطلقون النار على الجميع بشكل منهجي، وكان الصوت مترددا ولم نتمكن من فهم مكانه”.

وقالت مارجريتا، وهي ناجية أخرى من الهجوم، ولم تذكر اسم عائلتها، لرويترز إن “إطلاق النار كان مستمرا”.

واضافت 'نزلنا إلى ما يشبه الطابق الأرضي، إلى غرفة مظلمة، ولم أر سوى كلمة 'خروج' تتلألأ في الظلام، ولم نكن نعرف ما إذا كنا سنهرب أم لا، من هناك في الظلام؟ ماذا يوجد في الظلام؟'.

وتابعت "كنا في حالة حزن شديد أمس، بالطبع الأمر صعب للغاية، لأننا عدنا إلى المنزل أمس... وجاءت سيارة إسعاف، وأعطونا دواءً مهدئًا... وتغمض عينيك وترى ذلك، عندما تبقى".

أعلنت لجنة تحقيقات روسية عن ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 143 قتيلا.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان. وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).

وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.

كروكوس موسكو

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