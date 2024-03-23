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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13.. غلق محل صلاح عبد الله

عتبات البهجة
عتبات البهجة

تبدأ الحلقة الثالثة عشر  من مسلسل عتبات البهجة بزيارة عبد البديع "هشام إسماعيل" لعيطة "علاء مرسي" في الكافية "الحديقة" و يطلب منه رفع مستوى المكان و زيادة المنيو، و يؤكد له عبد البديع موافقته على شراكته.


يشتكي عرفان "صلاح عبد الله" لزوجته علية "سماء إبراهيم" بعد ان تم غلق المحل و لكنها لا تهتم و تخبره انها قررت السفر لابنها قريباً.


يشترط حنفي "محسن منصور"على نعناعة "جومانا مراد" تسليمها وصل الأمانة مع أموال أخرى أثناء كتب كتابه على فلة "هنادي مهنا".


تقوم سعاد "فدوى" بتبخير الشقة و تخبر عرفان انهم محسودين بسبب زواجهم و يخبرها ان زواجهم لا يعلمه أحد حتى يحسدهم.


يقيم بهجت "يحيى الفخراني" عيد ميلاد إحدى طلبة السنتر في الكافية "الحديقة" و يخبروه جميعا أنهم سعداء بمعرفته التى اختلفت 180 درجة عن البداية و يؤكد لهم نفس الإحساس تجاههم و تعلوا ضحكاتهم و يتبادلون الحديث بشكل ودي و يبدوا عليهم التفاهم.


يصل الطرد المنتظر و يستلمه عم نجف و يطلب من مساعدة توصيلة لبيت جميلة "بسنت أبو باشا" بعد ان علم منه ان عمر "خالد شباط" موجود بالمنزل.


يستلم عمر الطرد و يقوم بضرب أخته جميلة و يخبر جده انها تتناول مواد مخدرة، يحاول بهجت التماسك و يسئل جميلة...

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يتحدث بهجت مع متابعيه و يعتذر منهم لانه أصبح يشتكي لهم همه و هذا يعترض مع اسم المحتوى "عتبات البهجة" و يتعجب ان من في سنه يستمتعون بذكرياتهم و ليس تحمل كل هذه المسولية، و يسأل متابعيه هل يوجد من يفهم هذا الزمن، يعتذر منهم على صراحته و يطلب منهم ان يقولون له بماذا أخطأ.


يغلق اللايف و ينظر لصورة ابنة مصطفى المتوفى و يعتذر منه و يؤكد له انه رغم تعبة سيكمل و يتحمل المسئولية.
تذهب نعناعة لحنفي و ترد له بضاعته و تطلب منه جميع الإيصالات و يؤكد لها حنفي ان ما تفعله "مش حلو".


يشتكي عمر لصديقة أسامة "أحمد أبو رية" و يؤكد له انه مصدر الشر و الأذى لكل من حوله و أولهم جده بهجت و أخته جميلة. 


يتحدث فريد "حازم إيهاب" مع مي "كنزي هلال" و يسألها عن إختفاء عمر و تخبره ان عمر سالها عن اسم جامعته في بريطنيا و اخبرته، توتر فريد و أكد لها انه سيحاسبها على فعلتها.
تزور سعاد منزل عرفان و علية و تقتحمه بشكل سخيف و يخبرها عرفان ان علية سافرت و تطلب منه ان يظل في منزل علية.


يحاول عرفان ان يهون على بهجت من أمر جميلة و يسأله كيف علم عمر بوجود المواد المخدرة رغم انها مخفية داخل شريط فيديو.. و ينتبه بهجت للأمر.
يتصل حنفي بنعناعة و يعرض عليها عرض مالي جديد و لكنها ترفض، يتحدث بهجت مع فلة و يساعدها في حيرتها بين تيتا و الفقر و حنفي و الأموال و يؤكد لها بهجت ان وجودها مع تيتا و الفقر يمكن ان يجعلها تندم و لكن سيكون الحب بينهم و يكملون حياتهم و مع حنفي و أمواله ستندم طوال حياتها.


المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

الحلقة الثالثة عشر هنادي مهنا هشام اسماعيل جومانا مراد جمال العدل

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