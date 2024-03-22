بعد 24 سنة من زيزينيا.. عتبات البهجة يجمع وفاء صادق ويحيى الفخراني

اجتمع الفنان يحيى الفخراني وزميلته وفاء صادق في أحداث مسلسل عتبات البهجة بعد حوالي 24 عاما من مشاركتهما سويا في الجزء الثاني من مسلسل زيزينيا: الليل والفنار.

لعبت وفاء صادق في مسلسل زيزينيا دور "عزيزة" التي تزوجها بشر عامر عبد الظاهر لكنه لا يحبها، وقررت معاقبته على زواجه من أخرى وعدم إخلاصه لها.

مسلسل عتبات البهجة

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.