حورية فرغلي: أهنت نزار الفارس لـ"قصر قامته".. وجبرت بخاطره ورقصت معاه.. فيديو

كشفت الفنانة حورية فرغلي حقيقة ارتباطها بنزار الفارس، مشددة على أنه استغلها "عشان يعمل تريند".

وقالت حورية فرغلي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، إنهما لم يرتبطا إطلاقاً ، ولم تتابع الأخبار كثيراً ، وفوجئت بشائعات ارتباطهما، معقبة"كل شوية حد يبعتلي خبر.. طيب هكذب وأكلمه، وعيب لما يقول بجبر بخاطرها، لاني وافقت ارقص معاه عشان أجبر بخاطره".

وواصلت:"قبل هذا الفيديو و منذ فترة طلب لقائي والاعتذار لي أمام الناس.. واستغل ذلك .. وعرض علي اللي بيشتغل معايا 50 ألف جنيه عشان اللقطة والتريند"، فيما ردت بسمة وهبة "دا أهانك يا حورية".

وتابعت:" اتجرحت لما قال هجبر بخاطرها، ولكن احرجته لما قولتله أنت قصير هرقص معاك إزاي".

وشددت على أنها لم يكن لها علاقة مع الإعلامي نزار الفارس، وأن فيديو خطبتهما كان من أجل التريند فقط، ولم تكن تعلم حقيقته وكانت تظن أن ذلك من أجل المزاح، إذ كانت الحلقة يتم تسجيلها في منزلها، وبدأ الفيديو عندما تحدثت معه باللهجة الخليجية ليرد عليها بنفس اللهجة وبدأ الحوار يتصاعد بينهما.