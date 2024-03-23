بسبب إعلان دقوا الشماسي .. أسرة عبد الحليم حافظ تتخذ إجراء قانونيا

أثارت الفنانة الشابة ملك الحسيني الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعدما شاركت في أحد الإعلانات التجارية، حين أعادت غناء أغنية دقوا الشماسي" الشهيرة للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، التى غناها خلال أحداث فيلم "أبي فوق الشجرة" عام 1969.

أعلنت أسرة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، اللجوء إلى القضاء للحفاظ على تراث العندليب الأسمر، بعدما أثار الإعلان الجدل، واستنكر المشاهدون طريقتها في ترديد الأغنية.

وصف محمد شبانة، نجل شقيق العندليب، ما جرى في الإعلان بأنه استغلال للتراث من أجل التربح، وليس من أجل الحفاظ عليه أو تعريف الناس به.

أعلن شبانة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تهدف للحفاظ على التراث من العبث والتشويه، مؤكدًا أن المستشار ياسر قنطوش بصدد رفع دعوى قضائية للرد على الإعلان، كما عبر شبانة عن ضيقه واستيائه من طريقة أداء الأغنية بالإعلان.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن ملك الحسيني:

* مغنية وممثلة مصرية، ولدت في القاهرة عام 1993

* تخرجت في الجامعة الأمريكية عام 2014.

* شاركت في الموسم الثاني من برنامج The X Factor

* عملت كمذيعة من خلال برنامجي "نوتة وصل" و"غني ع العالي".

* شاركت فى الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم "بحلم بمكان " 2017

* بدأت الغناء باللغة الإنجليزية تم اتجهت للعربية، وقدمت أول ألبومتها بعنوان "Bedside" عام 2014

* قدمت عدة أغاني منها: أغنية "تايه" و"وقت الشروق" و"دوبامين" و"على بالي".

* خاضت تجربة التمثيل من خلال مسلسل "بيمبو" عام 2021 ، و"ريفو".

* قدمت تراك بعنوان "نرجع لأول يوم" من عزيز مرقة، وماهر الملخ، خلال الحلقة التاسعة من برنامج "ريد بُل مزيكا صالونات".