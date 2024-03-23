أنا محترمة.. حورية فرغلي تكشف علاقتها بـ حسن شاكوش وترد على ريم طارق

أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن استيائها من تشويه صورتها، واتهامها بالخروج مع حسن شاكوش في أحد شاليهات العين السخنة.

وقالت حورية فرغلي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، إنها لا تعرف حسن شاكوش إطلاقاً ولم تجمعهما الصدفة إطلاقا، ولكنها تحمل رقم هاتفه، مشيرة إلى أن اتهامات زوجة شاكوش لم تكن لها بالمرة.

وتابعت :"حجيت 7 مرات ولم أرتكب الكبائر.. وأنا من المحترمات في الوسط الفني، ولم ذهب إلى العين السخنة طوال حياتي".

وشددت على أن ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لم تقصدها بالاتهامات لخيانة طليقها حسن شاكوش، ولكنها اختصتها لكي تكون تريند، متابعة أن طليقته قالت إن من خانها معها، ثالث حرف من اسمها “الراء” وعلى سبيل المثال سارة، ولا يشترط أن تكون حورية.