لأول مرة يهرب الجناة.. هل نفذ داعش فعلا هجوم موسكو؟

قال محللون أمنيون، اليوم السبت، إن إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" في موسكو يبدو معقولا ويتناسب مع نمط الهجمات السابقة التي نفذها الإرهابيون.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، مع ذلك، أوضح أحد الخبراء البارزين، أنه من غير المعتاد والمثير للدهشة أن يكون المهاجمون قد وضعوا ونفذوا خطة للهروب بدلاً من مواصلة هجومهم إلى حد إطلاق النار عليهم.

وقال آدم دولنيك، الخبير الأمني التشيكي الذي درس الهجمات الإرهابية السابقة في الهند وكينيا وروسيا وأماكن أخرى، إن ادعاءات تنظيم داعش تبدو ذات مصداقية، على الرغم من أن "هذا لن يمنع الروس من الاستفادة من ذلك في أجندة سياستهم الخارجية تجاه روسيا".

وأضاف دولنيك في مقابلة عبر الهاتف أن الهجمات التي يشنها مسلحون غزاة كانت طريقة عمل نموذجية لتنظيم داعش والقاعدة في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن داعش لديه سجل من الهجمات السابقة ضد روسيا من أبرزها هجوم على السفارة الروسية في كابول عام 2022، لافتًا “إذا جمعتم كل هذه الأشياء معًا، فأعتقد أنه من المتصور تمامًا أن يكون هذا هجومًا لتنظيم داعش”

وأضاف أن العنصر الوحيد غير المعتاد هو أن الجناة فروا.