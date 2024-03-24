عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس 3 سنوات عقوبة سوء معاملة المريض النفسي

المريض النفسي
المريض النفسي

حافظ قانون رعاية المريض النفسي، على المريض النفسي من المعاملة السيئة أو الإهانة واضعا عقوبات رادعة للمخالفين.

ونصت المادة 46 من القانون على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات".

قانون رعاية المريض النفسي المريض النفسي العلاج الإلزامى المجلس القومي للصحة النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

أمطار ورياح على هذه المناطق.. وهيئة الأرصاد تُصدر تحذيرًا

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين| مؤشرات شبه نهائية

ترشيحاتنا

قصف إسرائيلي على منزل في رفح واستشهاد 6 فلسطينيين

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديب

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

إزالة مخالفات كافيه شهير في المعادي.. صور

دعاء وقت السحر مستجاب.. اغتنم الفرصة وردده الآن

الصين تستخدم مدافع المياه لاعتراض السفن الفلبينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. مي عمر تبهر المتابعين بإطلالة تبرز أنوثتها

شكلها متغير.. ريهام سعيد تثير الجدل بصورها قبل وبعد عملية التجميل|شاهد

بدون مكياج.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بالأسود داخل السيارة على انستجرام|شاهد

توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ