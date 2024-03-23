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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نهضة حقيقية|برلماني: التجربة المصرية في عهد السيسي أبهرت العالم خلال 10 سنوات

النائب يسري المغازي،
النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن مرور 10 سنوات على عهد الرئيس السيسي، كفيلة بأن توضح لملايين المصريين وللعالم كله، أن الوطن تغير تماما واسترد عافيته واستقراره، وتظهر حجم ما تتمتع به مصر من نهضة واستقرار وتطلع للأمام والمستقبل بمقارنة الحالة فيها من أمن وآمان بما في غيرها من دول الجوار من انفلات وفوضى ودمار.

ولفت “المغازي”، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أنه من الصعب الإحاطة بإنجازات السيسي خلال السنوات الماضية، لأنه جاءت مخالفة لكل التوقعات وتغلبت على وضع مهترىء، عقب ثورة 2013 وفوضى بعد احداث 2011، لكن السيسي استطاع تماما إعادة الوطن لطريق الاستقرار والنمو والإصلاح الاقتصادي ، مطالبا بالنظر إلى مشاريع الطاقة وقطاع الكهرباء وما تحقق في مجالات الصناعة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تشهد على يد الرئيس السيسي طفرة زراعية وصناعية وتجارية وسياحية وعمرانية، وانطلاقة  نحو الجمهورية الجديدة، كما تمت إضافة ملايين الأفدنة للرقعة الزراعية لتعزيز الاكتفاء الذاتي لمصر، وإنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للاستثمار وتطوير الأنشطة البشرية، وانشاء العاصمة الادارية والعلمين الجديدة وعشرات المدن الجديدة.

وأضاف المغازي، أن ما حدث من نهضة حقيقية في القطاع الصحي يشعر بها عشرات الملايين من المصريين سواء القضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار أو الاهتمام بصحة المرأة والطفل، وغيرها من مبادرات شجاعة وشاملة.

واختتم المهندس يسري المغازي، بأنه مطلوب من عشرات المراكز البحثية والخبراء، التوقف أمام التجربة المصرية طوال الـ10 سنوات الماضية، فهى ليست جديرة بالاهتمام فقط، ولكنها مبهرة للعالم كله.

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