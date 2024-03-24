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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سرقة وقـ.تل في نهار رمضان.. خادمة تنهي حياة مسنة بالغربية والسبب صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"اتَّقِ شر من أحسنت إليه".. هكذا قالوا في الأمثال وهو ما حدث في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في نهار رمضان في محافظة الغربية، فلم ترتدع الخادمة بالشهر الفضيل والصيام، ودبرت لسرقة سيدة عجوز كانت تعمل لديها خادمة، ولم يغفر لها إحسان السيدة العجوز إليها،فاتفقت مع مجموعة أشخاص لسرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية، ليتطور الامر إلى جريمة قتلة للسيدة العجوز في نهار رمضان.  

كشف غموض الواقعة

نجحت المباحث الجنائية بالغربية اليوم في كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة عجوز في نهاية العقد الخامس من عمرها مقتولة غارقه في دمائها في نهار رمضان . 

وتبين من الفحص سرقة مشغولات ذهبية وأموال نقدية ، كما تبين أن وراء ارتكاب الجريمة مخدومتها بالاشتراك مع آخرين ، القي القبض عليهم ، وتم عرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.  

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حزام مأمور مركز المحلة يفيد بالعثور على جثة "ن.م"59 سنة سيدة عجوز هامدة داخل شقتها بقرية سامول بنطاق دائرة مركز المحلة الكبرى .

تشكيل فريق بحث جنائي تحت أشرف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية ورئاسة العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة لكشف غموض الحادث . 

كما كشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية أن وراء ارتكاب الجريمة خادمة ترعي شئون السيدة العجوز تدعي "ل.ق"45 سنة بالاشتراك مع آخرين .
 

وبإعداد  الاكمنة الثابتى والمتحركة تم ضبط المتهمين حال بيعهم المشغولات الذهبية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة السرقة وانهاء حياة السيدة العجوز . 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 

 

 

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