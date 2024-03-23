مفاجآت مخيفة.. حورية فرغلي تكشف قصة بيتها المسكون بالأرواح | فيديو

تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن قصة بيتها المسكون بالأرواح، قائله: "كان فيه عفاريت معايا في الشقة ولا يؤذونني".

وأوضحت: "اقرأ سورة البقرة كل يوم جمعة وبشغل القران وهذا لا يضايقهم.. هؤلاء موجودين ولا يختفون رغم قراءة القرآن "، مضيفه: "أنا كنت اشتريت الشقة دي وكانت مقفولة لسنين طويلة لأنها كانت بتاعت الأستاذ محمد عبد الوهاب"

وأضافت حورية فرغلي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، قائلة: "اشتريت الشقة 2013، في مرة كنت قاعدة في الشقة لاقيت الشغالة داخلة عليا بالغداء، وبقولها ليه جايبة الأكل دلوقتي، قالتلي حضرتك اللي طلبتي فاستغربت".

وتابعت: "في مرة تانية لقيت في الصالة بنت صغيرة قاعدة، ومرة تالتة شوفت ولد صغير قاعد على السفرة".

وأشارت: "جرس البيت كان بيرن لوحده، في الأول خفت من الحاجات اللي بتظهر دي كتير، ولكن دلوقتي مبقتش أشوفهم زي الأول، وبسبب الموضوع ده سواقين وخدامين مشيوا من عندي"