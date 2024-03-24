مواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان.. كم عدد ساعات الصوم؟

يقدم موقع صدى البلد، في هذا التقرير، مواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي يسترشد بها الصائمون خلال شهر رمضان المبارك بالأخص لمعرفة موعد السحور والإفطار يوميا.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على مواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان، حتى يعرف الصائمون مواقيت كل صلاة اليوم.

القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٢٦ ص

الشروق ٥:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٠٩ م

صلاة العِشاء ٧:٢٧ م

الجيزة

صلاة الفجْر ٤:٢٨ ص

الشروق ٥:٥٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٣٢ م

صلاة المَغرب ٦:١١ م

صلاة العِشاء ٧:٢٩ م

الشرقية

صلاة الفجْر ٤:٢٥ ص

الشروق ٥:٥٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٠٨ م

صلاة العِشاء ٧:٢٦ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٣١ ص

الشروق ٥:٥٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:١٥ م

صلاة العِشاء ٧:٣٤ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٣١ ص

الشروق ٥:٥٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:١٠ م

صلاة العِشاء ٧:٢٦ م

أسوان

صلاة الفجْر ٥:٠٢ ص

الشروق ٦:٢٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣١ م

صلاة العَصر ٣:٥٧ م

صلاة المَغرب ٦:٠١ م

صلاة العِشاء ٧:٥١ م

دمياط

صلاة الفجْر ٤:٢٣ ص

الشروق ٥:٥١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٦:٠٧ م

صلاة العِشاء ٧:٢٦ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:١٧ ص

الشروق ٥:٤٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٦ م

صلاة العِشاء ٧:١٣ م

الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٢٥ ص

الشروق ٥:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٦:٠٣ م

صلاة العِشاء ٧:١٧ م

مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٤:٤١ ص

الشروق ٦:٠٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٧ م

صلاة العَصر ٣:٤٦ م

صلاة المَغرب ٦:٢٥ م

صلاة العِشاء ٧:٤٤ م