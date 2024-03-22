هل النوم طوال فترة الصيام يبطله.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذي ينام أكثر النهار صيامه صحيح؛ ولكنه فاته من الفضل الكثير، حيث قد يفوته صلاة أو صدقة أو صلة رحم كان من الممكن أن يؤديها خلال النهار.

الأجر على قدر التعب والمشقة

وأضاف “طنطاوي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن التعب والمشقة في الصيام يكون على قدرها الأجر، متابعًا أنه من الأفضل للمسلم أن يصوم ويقوم بالنهار حتى ينال أجر أكبر.

وأوضح الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن جميع الحقن العضلية لا تفطر، فيجوزلأصحاب الأمراض المزمنة تلقي هذه الحقن خلال نهار رمضان .



كما تطرق في حديثه عن النظر بشهوة إلى النساء، قائلًا إن هذا لا يفطر ولكن ينقص من أجر الرجل الصائم، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم لا يبطل الصيام.