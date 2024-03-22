عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل النوم طوال فترة الصيام يبطله.. الإفتاء تجيب

أرشيفية
أرشيفية

قال الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذي ينام أكثر النهار صيامه صحيح؛ ولكنه فاته من الفضل الكثير، حيث قد يفوته صلاة أو صدقة أو صلة رحم كان من الممكن أن يؤديها خلال النهار.

txt

ظاهرتان جويتان..الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

txt

عملان| كيف يأمن المسلم من الخوف في الدنيا؟.. أزهري يجيب

الأجر على قدر التعب والمشقة

وأضاف “طنطاوي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن التعب والمشقة في الصيام يكون على قدرها الأجر، متابعًا أنه من الأفضل للمسلم أن يصوم ويقوم بالنهار حتى ينال أجر أكبر.

 

وأوضح الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن جميع الحقن العضلية لا تفطر، فيجوزلأصحاب الأمراض المزمنة تلقي هذه الحقن خلال نهار رمضان .

كما تطرق في حديثه عن النظر بشهوة إلى النساء، قائلًا إن هذا لا يفطر ولكن ينقص من أجر الرجل الصائم، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم لا يبطل الصيام.

الإفتاء الإفتاء المصرية الصيام رمضان توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

الإسعاف نقلته من تدريب المنتخب| ما حجم إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه؟

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة

حقيقة زيادة أجرة المواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة .. وهذا ثمن رغيف العيش

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

ترشيحاتنا

نقف بجانب الشعب الأفغاني.. السعودية تدين التفجير الإرهابي في إقليم قندهار

الاحتلال يشدد القيود لمنع دخول المسجد الأقصى والفلسطينيون يتجاوزون العراقيل |فيديو

هل النوم طوال فترة الصيام يبطله.. الإفتاء تجيب

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالحرمين الشريفين

اليمن.. أمريكا وبريطانيا تشنان غارتين على الحديدة

بعد رفع أسعار البنزين .. حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس بسبب الأجرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للماء.. لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناوله

تشتري ولا تستنى شوية ..تسريبات جديدة عن آيفون 16

جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل| تفاصيل

لن تندم على شرائه.. مواصفات وسعر هاتف OnePlus Ace 3V

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ