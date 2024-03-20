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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عملان| كيف يأمن المسلم من الخوف في الدنيا؟.. أزهري يجيب

أرشيفية
أرشيفية

قال الشيخ أحمد وهدان، من علماء الأزهر الشريف، إن ما يصيب الإنسان من حسنة فإنها من الله وإذا مسته سيئة فإنها من نفسه، لافتًا إلى أن الخوف من سنن الدنيا، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.
 

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الله مع المتقين ويحب المنفقين

وأضاف “وهدان” خلال حواره ببرنامج “احنا لبعض” من تقديم الإعلامية نهال طايل، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن المؤمن من يُصدق بأن المال والصلاح من عند الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن من يصلي ويخرج حق الله في ماله لن يكون من الخائفين.
 

وتابع  الشيخ أحمد وهدان، من علماء الأزهر الشريف أن الله مع المتقين ويحب المنفقين، ومن أحبه الله تبارك وتعالى لا خوف عليه في الدنيا ولا في الأخرة. 

الأزهر الشيخ أحمد وهدان إحنا لبعض نهال طايل توك شو صدى البلد

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