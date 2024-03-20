عملان| كيف يأمن المسلم من الخوف في الدنيا؟.. أزهري يجيب

قال الشيخ أحمد وهدان، من علماء الأزهر الشريف، إن ما يصيب الإنسان من حسنة فإنها من الله وإذا مسته سيئة فإنها من نفسه، لافتًا إلى أن الخوف من سنن الدنيا، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.



الله مع المتقين ويحب المنفقين

وأضاف “وهدان” خلال حواره ببرنامج “احنا لبعض” من تقديم الإعلامية نهال طايل، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن المؤمن من يُصدق بأن المال والصلاح من عند الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن من يصلي ويخرج حق الله في ماله لن يكون من الخائفين.



وتابع الشيخ أحمد وهدان، من علماء الأزهر الشريف أن الله مع المتقين ويحب المنفقين، ومن أحبه الله تبارك وتعالى لا خوف عليه في الدنيا ولا في الأخرة.