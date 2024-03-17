يعلمنا قيمة الوقت في حياة الإنسان.. نهال طايل: شهر رمضان منحة من الله|فيديو

أكدت الإعلامية “نهال طايل”، أن الصيام يعملنا أن ننتظر حدوث الأشياء في أوانها وموعدها، إضافة إلى أنه يعلمنا قيمة الوقت في حياة الإنسان، وأن الوقت الذي مر لا يمكن استرجاعه.

وقالت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج “إحنا لبعض”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الصيام يعلمنا أيضًا أن نشعر بغيرنا، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى يعلم جميع خلقه، ويعلم أن الإنسان في الأرض له عدو مبين وهو الشيطان الرجيم.

وتابعت مقدمة برنامج “إحنا لبعض”، أن شهر رمضان منحة من الله تسلسل فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتتنزل الرحمات على عباده.