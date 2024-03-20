مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 20-3-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3469 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3035 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2601 جنيه للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24280 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.22 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 53.85 جنيه للبيع، و53.68 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 63.30 جنيه للبيع، و63.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 13.12 جنيه للبيع، و13.08 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 160.48 جنيه للبيع، و159.97 جنيه للشراء.

فيما قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم تبدأ الأحوال الجوية تستقر بشكل كبير، نتيجة تأثير كتل هوائية صحراوية، وبالتالي فرص الأمطار تتلاشى تماما على جميع المحافظات، إضافة إلى ارتفاع فى قيم درجات الحرارة بمعدل أربع درجات عن أمس.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن اليوم متوقع على القاهرة الكبرى أن تسجل 25 درجة مئوية خلال فترة النهار، وزيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس، ما يجعلنا نشعر بالدفء فى أغلب المحافظات الشمالية، وطقس مائل للحرارة فى المحافظات الجنوبية.

وأوضحت أنه خلال فترات الليل وغياب أشعة الشمس يكون هناك انخفاض فى قيم درجات الحرارة، لافتة إلى أن هناك توقعات بوجود نشاط للرياح فى معظم المحافظات الشمالية سرعاته تتراوح بين 30 و40 كم على الساعة، يصاحبه بعض الرمال والأتربة خاصة بالأماكن المكشوفة.

وأشارت إلى أن تلك الأحوال الجوية تستمر حتى غد، الخميس، وتبدأ فى الانخفاض مرة أخرى يومي الجمعة والسبت بشكل كبير، ناصحة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، نظرا لبدء فصل الربيع المعروف بتقلباته الحادة والسريعة.

