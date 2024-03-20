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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طلعت زكريا الصغير|الجمهور يشيد بـ مصطفى غريب والأخير: سعيد جدًا بردود الأفعال

صدى البلد

تلقى الفنان مصطفى غريب إشادات واسعة من رواد المنصات الاجتماعية بعد تألقه اللافت في مسلسل “أشغال شقة”، بجانب مسلسل “الكبير أوي 8”.
 

وشبهوا النجم الشاب مصطفى غريب بنجم الكوميديا الراحل طلعت زكريا، وجاءت أحد التعليقات كالتالي: “مصطفى غريب مبروك علينا ممثل كوميدي ولطيف وبدون أي  افتعال”.

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مشروع طلعت زكريا صغير

وجاء تعليق أخر يقول عبر تقرير عرضته فضائية العربية: “مصطفى غريب بتاع أشغال شاقة مشروع طلعت زكريا صغير”.
 

فيما علق مصطفى غريب قي تصريحات صحفية  على إشادات الجمهور به رمضان الحالي، قائلًا: “سعيد جدًا بردود أفعال الجمهور على أعمالي التي أشارك فيها خلال رمضان 2024 وخاصة ردود الأفعال التي شبهتني بالفنان الراحل طلعت زكريا فنان كبير ورائع، وأستاذنا ، ضحكنا وضحك مصر كلها بخفة ظله هذا شرف كبير لي”.
 

واشتهر الفنان الشاب صاحب الـ 28 عامًا في دور “العترة” بمسلسل الكبير أوي 6 ومن وقتها قدم عددًا من الأدوار الكوميدية التي لقت قبولا من الجمهور.

مصطفى غريب أشغال شاقة الكبير أوي 8 طلعت زكريا فضائية العربية

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