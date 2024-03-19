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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. والأرصاد: فرص سقوط الأمطار قائمة.. أخبار تهمك

أسعار الذهب والدولار
أسعار الذهب والدولار اليوم

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 19-3-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سجل سعر الذهب اليوم 

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2960 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3383 جنيها للجرام.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2573 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23680 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.22 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 53.85 جنيه للبيع، و 53.68 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.30 جنيه للبيع، و 63.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.12 جنيه للبيع، 13.08 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي160.48 جنيه للبيع، و 159.97 جنيه للشراء.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك تحسن عن أمس فى الحالة الجوية.

وتوقعت أن يشهد اليوم سقوط أمطار ولكن بكميات أقل من أمس، الذى كان ذروة التقلبات الجوية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأمطار اليوم تكون متوسطة على بعض الاماكن من السواحل الشمالية الشرقية، والتي من الممكن أن تكون رعدية احيانا، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وفرص لأمطار ضعيفة بالمحافظات الداخلية من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري وبعض المناطق من مدن القناة.

 

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مجمل الأمطار اليوم لا يؤثر على أى أعمال أنشطة يومية، لأن المنخفض الجوي الذى يتسبب بسقوط الأمطار يبدأ يتحرك إلى المنطقة الشرقية، لكن تستمر إنخفاض درجات الحرارة، حيث أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري تسجل 21 درجة.

وأشارت إلي أنه بداية من غدا ينتهي المنخفض الجوي الموجود ويحل محله امتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، ويكون هناك مؤقت فى قيم درجات الحرارة، وتتلاشي فرص سقوط أمطار واستقرار فى الطقس.
 

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