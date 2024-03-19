أخبار التوك شو|أخر مستجدات سوق الذهب.. بشرى بشأن أسعارالسلع..وقرار جديد يقضي على أزمة السكر

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



عيار 21 يقارب الـ3000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.



أقل من 50 جنيها.. تعرف على سعر الدولار اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.

أمطار رعدية اليوم.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء ذروة التقلبات الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك تحسن عن أمس فى الحالة الجوية.



قرار جديد يقضي على أزمة السكر.. هل ينخفض السعر؟

تحدث محمد الدعدع الخبير الاقتصادي عن تفاصيل وموعد انتهاء أزمة السكر في مصر، قائلا: مصر تنتج 90% أو أقل من الاستهلاك للسكر مع استيراد الجزء المتبقي.



الدواجن والسكر.. بشرى للمصريين بشأن الأسعار

شهدت الفترة الماضية جهودًا كبيرة من قبل الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم كافة السلع بأسعار المناسبة، حيث نستعرض لكم أبرز مستجدات الأسعار من خلال السطور التالية:



6 مليارات دولار.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة.



حرائق هائلة تلتهم مواقع تصوير 3 مسلسلات رمضانية.. التفاصيل كاملة

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بـ عنوان "دوار الكبير والمعلم وجودر.. حرائق هائلة تلتهم مواقع تصوير 3 مسلسلات رمضانية".

بايدن يوجه رسالة لـ نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار في غزة

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال فريق إلى واشنطن لبحث سبل استهداف حركة حماس من دون القيام بعملية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 31819 شهيدًا

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية بأن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 31819 شهيدًا و73934 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.