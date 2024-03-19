عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|أخر مستجدات سوق الذهب.. بشرى بشأن أسعارالسلع..وقرار جديد يقضي على أزمة السكر

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
 

عيار 21 يقارب الـ3000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.


 أقل من 50 جنيها.. تعرف على سعر الدولار اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.

أمطار رعدية اليوم.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء ذروة التقلبات الجوية
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك تحسن عن أمس فى الحالة الجوية.

قرار جديد يقضي على أزمة السكر.. هل ينخفض السعر؟
تحدث محمد الدعدع الخبير الاقتصادي عن تفاصيل وموعد انتهاء أزمة السكر في مصر، قائلا: مصر تنتج 90% أو أقل من الاستهلاك للسكر مع استيراد الجزء المتبقي.


الدواجن والسكر.. بشرى للمصريين بشأن الأسعار
شهدت الفترة الماضية جهودًا كبيرة من قبل الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم كافة السلع بأسعار المناسبة، حيث نستعرض لكم أبرز مستجدات الأسعار من خلال السطور التالية:
 

6 مليارات دولار.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة.
 

حرائق هائلة تلتهم مواقع تصوير 3 مسلسلات رمضانية.. التفاصيل كاملة
عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بـ عنوان "دوار الكبير والمعلم وجودر.. حرائق هائلة تلتهم مواقع تصوير 3 مسلسلات رمضانية".

بايدن يوجه رسالة لـ نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار في غزة
طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال فريق إلى واشنطن لبحث سبل استهداف حركة حماس من دون القيام بعملية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 31819 شهيدًا
صرحت وزارة الصحة الفلسطينية بأن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 31819 شهيدًا و73934 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الذهب الدولار الأرصاد أزمة السكر الدواجن الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

بسبب رئيس نادي بيراميدز.. قرار عاجل ضد عدلي القيعي

أكبر قضية تصاريح مزيفة لدفن الموتى.. عقيد شرطة يكشف تفاصيل الجريمة (خاص)

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. والأرصاد: فرص سقوط الأمطار قائمة.. أخبار تهمك

6 مليارات دولار.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

الدواجن والسكر.. بشرى للمصريين بشأن الأسعار

مرض خطير أم طلاق.. أسباب اختفاء أميرة ويلز تحير العالم| تفاصيل

عادات وتقاليد متنوعة.. أجواء رمضانية مميزة في تونس.. فيديو

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 31819 شهيدًا

13 هدفًا في 13 مباراة.. صلاح يفك عقدة مانشيستر يونايتد على طريقته الخاصة

حرائق هائلة تلتهم مواقع تصوير 3 مسلسلات رمضانية.. التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

ما حكم صيام من لا يحافظ على الصلاة في رمضان؟.. الإفتاء تجيب

الفنانات بينضربوا بالشلوت مع رامز جلال.. مرتضى منصور يهاجم أشرف زكي..فيديو

قبل انطلاق كأس عاصمة مصر.. منتخب نيوزيلندا يستبعد 3 لاعبين للإصابة

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

تجار عملة.. تفاصيل قضية غسل 50 مليون جنيه

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو لحظة السقوط| تفاصيل جديدة عن حالة عمرو الليثي الصحية

يوم تحرير طابا.. تفاصيل معركة شرسة بين إسرائيل ومصر

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

"القمل" يصيب دينا الشربيني وأسماء جلال .. كيف نتخلص منه في يوم واحد؟

فيديو

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ