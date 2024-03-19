أقل من 50 جنيها.. تعرف على سعر الدولار اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.22 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 53.85 جنيه للبيع، و 53.68 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.30 جنيه للبيع، و 63.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.12 جنيه للبيع، 13.08 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي160.48 جنيه للبيع، و 159.97 جنيه للشراء.