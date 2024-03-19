قرار جديد يقضي على أزمة السكر.. هل ينخفض السعر؟

تحدث محمد الدعدع الخبير الاقتصادي عن تفاصيل وموعد انتهاء أزمة السكر في مصر، قائلا: مصر تنتج 90% أو أقل من الاستهلاك للسكر مع استيراد الجزء المتبقي.

وأضاف محمد الدعدع في مداخلته الهاتفية برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أزمة جفاف للمحاصيل المنتجة للسكر بكبرى الدول خاصة الهند وتايلاند، كما أن تلك الأزمات تؤثر بالسلب على مصر.

واسترسل: اختفاء السكر أدى لارتفاع الأسعار حتى 60 جنيها، بالتزامن مع الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها التجار.

وأوضح أن سعر توريد السكر للتجار 10 جنيهات، والأسعار الحقيقية لكيلو السكر هي 27 جنيها بالسلاسل التجارية.

ونوه بأن قرار حظر تصدير السكر يغلق باب ظهور الأزمة من جديد، ولدينا مخزون استراتيجي يكفي حتى 6 شهور مقبلة.