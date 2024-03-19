أمطار رعدية اليوم.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء ذروة التقلبات الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك تحسن عن أمس فى الحالة الجوية.

وتوقعت أن يشهد اليوم سقوط أمطار ولكن بكميات أقل من أمس، والذى كان ذروة التقلبات الجوية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأمطار اليوم تكون متوسطة على بعض الاماكن من السواحل الشمالية الشرقية، والتي من الممكن أن تكون رعدية احيانا، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وفرص لأمطار ضعيفة بالمحافظات الداخلية من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري وبعض المناطق من مدن القناة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مجمل الأمطار اليوم لا يؤثر على أى أعمال أنشطة يومية، لأن المنخفض الجوي الذى يتسبب بسقوط الأمطار يبدأ يتحرك إلى المنطقة الشرقية، لكن تستمر إنخفاض درجات الحرارة، حيث أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري تسجل 21 درجة.

وأشارت إلي أنه بداية من غدا ينتهي المنخفض الجوي الموجود ويحل محله امتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، ويكون هناك مؤقت فى قيم درجات الحرارة، وتتلاشي فرص سقوط أمطار واستقرار فى الطقس.