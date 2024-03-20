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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البسوا الكمامات|الأرصاد: رياح الخماسين تبدأ في هذا الموعد.. وتحذير عاجل لهذه الفئات

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، لافتة إلى أن هذا التوقيت من العام تبدأ فيه رياح الخماسين والتي قد يكون لها تأثير وتقلبات جوية وتكون المنخفضات الصحراوية.
 

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية أن موسم الربيع تنتشر فيه الأمراض نظرًا لوجود عملية التزهير وانتشار حبوب اللقاح وهذا يؤثر بشكل كبير على أصحاب الحساسية والجيوب الأنفية وحساسية العين.

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فيما نصحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية أن هذه الفترة تحتاج لمتابعة مستمرة للنشرات الجوية وخاصة للفئات السابق ذكرها لمعرفة حالة الجو، مع أهمية ارتداء الكمامات والنظارات في حالة وجود تقلبات جوية.

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وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بداية من اليوم تشهد الأحوال الجوية تحسن تدريجي في درجات الحرارة ومستمر على دار الأيام المقبلة وذلك بالتزامن مع فصل الربيع.

وحذرت من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة نظرًا لوجود تقلبات جوية وانخفاض الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، حيث يصل فرق درجات الحرارة لـ 15 درجة مئوية. 

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