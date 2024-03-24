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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر بالفوز على الشمس

صدى البلد

الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي توج ببطولة كأس مصر على حساب نظيره الشمس، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة هيثة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقدمت لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة النهائية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 18-11.

وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لتصل النتيجة إلى 28-19، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والمرتدات السريعة، تحت قيادة مدربه محمد يوسف، ليحسم اللقب المحلي لصالحه.

وكان الأهلي قد صعد للمباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره سبورتنج، بنتيجة 23-21.

وتوج فريق سيدات اليد بالأهلي مؤخرًا بلقب بطولة الدوري العام على حساب فريق الزمالك بنتيجة 37-22.

سيدات يد سيدات يد الاهلي بطولة كأس مصر - الأهلي

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