أمطار في الإسكندرية اليوم.. إجراءات عاجلة من شركة الصرف الصحي

كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن توقعاتها بهطول أمطار اليوم الأحد تبدأ خفيفة إلى متوسطة قد تزيد شدتها على بعض المناطق مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة تحسبت لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تعرض محافظة الإسكندرية لسقوط امطار خفيفة وقد تكون متوسطة علي محافظة الإسكندرية.

وعليه ترفع درجة الإستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة وإيقاف الإجازات وبدل الراحات.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على، التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.